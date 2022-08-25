Структура Shell оштрафована на $635 тысяч за завышение счетов для потребителей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Британский регулятор энергетического рынка Ofgem оштрафовал подразделение британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell, поставляющее газ и электроэнергию, за взимание слишком высокой платы с потребителей в связи с операционными ошибками.

За услуги Shell Energy Retail между январем 2019 года и сентябрем 2022 года переплатили 11 275 потребителей, которые оплачивают счета предварительно, уточнил Ofgem. Регулятор обязал компанию заплатить штраф в размере 536 970 фунтов стерлингов ($635 453).

В сумму штрафа включены компенсации потребителям в общем объеме 106 тысяч фунтов, а также отчисления в размере 400 тысячя фунтов в фонд Ofgem по возмещению ущерба и 31 тысяча фунтов добровольной компенсации от компании.

"Хотя это серьезная ситуация, принимая во внимание тот факт, что Shell Energy Retail самостоятельно сообщила о проблеме и приняла меры для ее решения, Ofgem принял решение не применять меры принудительного характера", - объяснил регулятор. Иначе компенсация была бы существенно выше.

Ofgem устанавливает размер платы, которую британские поставщики энергоресурсов имеют право взимать с потребителей. Ожидается, что регулятор повысит предельно допустимый показатель на этой неделе, при этом аналитики прогнозируют, что он может быть увеличен более чем на 1,6 тысячи фунтов в год.