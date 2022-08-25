Литовская таможня ужесточит досмотр грузов из-за попыток обхода санкций

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Литовская таможня ужесточит процедуры досмотра грузов, чтобы предотвращать попытки обойти санкции Евросоюза против России и Белоруссии, сообщил Таможенный департамент Литвы.

В ведомстве добавили, что отправители, получатели грузов, перевозчики или таможенные посредники, которые уже пытались обойти санкции, будут оцениваться как высокорисковые и проверяться особенно тщательно.

"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые из-за попыток обойти санкции не были допущены к продолжению таможенных процедур, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом", - цитируется в пресс-релизе руководитель ведомства Дарюс Жвиронас.

Таможня с марта ввела усиленный таможенный контроль за вывозимыми, ввозимыми и транзитными товарами. За этот период в связи с различными нарушениями более 3 тысяч раз было отказано в процедурах ввоза, вывоза и транзита, возбуждено и продолжается 30 расследований, Криминальная служба таможни проводит 4 досудебных расследования, кроме того, возбуждено 260 дел об административных правонарушениях.

По информации департамента, из-за нарушений на территорию ЕС не были пропущены более 1,2 тысячи транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и России.