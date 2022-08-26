Землетрясение произошло в Китае у границы с Казахстаном

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 200 км южнее города Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:57 по московскому времени в четверг, находился примерно в 60 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,3 балла по шкале NSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.