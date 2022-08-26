Первый министр Шотландии требует заморозить цены на электроэнергию в Великобритании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что миллионы жителей Британии не могут позволить себе платить при росте цен на электроэнергию в нынешних масштабах.

"Это просто-напросто неподъемно для миллионов. Нельзя позволить продолжаться такому", - написала она в твиттере.

"Этот рост цен нужно отменить. Правительство Великобритании и энергетические компании затем согласуют пакет мер для заморозки цен на длительный период, и это нужно сопроводить кардинальной реформой рынка электроэнергии", - добавила она.

Ранее Sky News сообщил, что на фоне роста цен на газ Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании (Ofgem) повысило потолок цен на электроэнергию до 3 549 фунтов стерлингов в год - на 80% с октября; при этом в апреле регулятор провел повышение на 54%. Нынешнее повышение цен затронет примерно 24 млн домохозяйств в стране.

Исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли признался, что, когда он вступал на этот пост, он не мог представить себе возможность такого шага.

The Independent отмечает, что британские поставщики электроэнергии также считают невозможным для домохозяйств страны платить по новым счетам и призывают правительство вмешаться в ситуацию.