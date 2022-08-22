Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Аналитики ждут роста инфляции в Британии до 18,6% в январе 2023 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в Великобритании достигнет максимальных с 1979 года 18,6% в январе 2023 года в связи с подъемом цен на газ, полагают эксперты Citi. Их прогноз приводит Financial Times.

Они ожидают, что в январе потолок счета за электроэнергию для среднего британского домохозяйства будет повышен до 4567 фунтов стерлингов ($5,39 тысячи) в год, а в апреле - до 5816 фунтов в год. Сейчас он составляет 1 971 фунт в год.

"Мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут пикового уровня - более 18% в январе", - заявил главный экономист Citi по Великобритании Бенджамин Набарро.

Таким образом, инфляция будет максимальной со времен нефтяного кризиса 1979 года, когда ее уровень поднимался до 17,8%.

Столь высокая инфляция резко сократит покупательную способность британцев и усилит экономический спад, а также подтолкнет Банк Англии к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает Набарро.

Оптовые цены на газ в Великобритании и других европейских странах резко выросли за последние месяцы, в связи с чем и другие эксперты пересмотрели прогнозы инфляции в стране. Так, Goldman Sachs и EY ожидают, что инфляция в Британии ускорится как минимум до 15% в начале следующего года, а Банк Англии прогнозирует ее усиление более чем до 13% к концу 2022 года.

В июле потребительские цены в стране выросли на 10,1% в годовом выражении.

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem 26 августа объявит новый потолок для счетов на электроэнергию, и большинство аналитиков ожидает его повышение более чем на 75% по сравнению с текущим уровнем - до 3,5 тысячи фунтов в год.

Великобритания Citi Банк Англии Бенджамин Набарро Ofgem
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аи-100 на АЗС Москвы за неделю подорожал на 40 копеек

Мобильное приложение Тинькофф банка работает со сбоями

"Молдовагаз" попросил у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за август

"Молдовагаз" попросил у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за август

Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"

Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"

Цена газа в Европе превысила $3000/тыс. куб. м в ожидании остановки СП1

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

Цена газа в Европе взлетела выше $2800/тыс. куб. м после сообщения о новом ремонте СП1

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Brent подешевела до $95,5 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });