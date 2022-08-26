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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Лукашенко раскритиковал Шольца, предавшего огласке детали разговора с Путиным

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недопустимым предавать огласке детали переговоров на высшем уровне.

Лукашенко пояснил, что имеет в виду канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он "ничего не понимает и понимать не хочет в политике", заявил Лукашенко в пятницу во время разговора с журналистами. Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Поводом для ремарок белорусского руководителя стали недавние заявления Шольца о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

"Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что и французский президент Эммануэль Макрон как-то "пиарился перед журналистами" деталями разговора с Путиным. "Так нельзя", - заявил Лукашенко.

Пресс-служба президента приводит комментарий Лукашенко в связи с заявлениями Шольца о том, что в разговоре с ним Путин якобы стал отрицать независимость Белоруссии и Украины.

По словам главы белорусского государства, он знает "иную точку зрения президента России". "А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Олаф Шольц Германия
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