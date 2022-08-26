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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

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"ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС... Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", - говорится в сообщении.

При этом в администрации подчеркнули, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.

"В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме", - отметили в пресс-службе.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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