Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
"ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС... Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", - говорится в сообщении.
При этом в администрации подчеркнули, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.
"В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме", - отметили в пресс-службе.
Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.