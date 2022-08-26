Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС... Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", - говорится в сообщении.

При этом в администрации подчеркнули, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.

"В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме", - отметили в пресс-службе.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе.