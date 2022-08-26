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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС вновь подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один - в районе специального корпуса № 1", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Он заявил, что российские военные зафиксировали два обстрела.

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"Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - сказал Конашенков.

"В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Запорожская АЭС
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