Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС вновь подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один - в районе специального корпуса № 1", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Он заявил, что российские военные зафиксировали два обстрела.

"Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - сказал Конашенков.

"В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - сообщил он.