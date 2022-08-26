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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Власти Энергодара заявили об усилении артобстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в городской администрации.

"За прошедший час с противоположного берега Днепра было выпущено еще шесть артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС", - говорится в сообщении в пятницу в официальном телеграм-канале администрации.

В администрации уточнили, что взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.

При этом, по последней информации властей, инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. Радиационный фон в норме.

Ранее в пятницу сообщалось о четырех попаданиях в район хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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