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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Госдеп США сообщил о гибели американца в боевых действиях на Украине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе боевых действий на Украине погиб американский гражданин. Об этом пишет Nesweek со ссылкой на собеседника из Госдепартамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев" - заявил собеседник газеты из Государственного департамента.

Newsweek считает, что с начала специальной военной операции на Украине погибло "не менее полудюжины" американцев.

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