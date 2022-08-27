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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Пентагон потратит более $180 млн на закупку зенитных комплексов для Украины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США сообщило о заключении контракта с компанией Raytheon Co. стоимостью $182 млн на закупку передовых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) класса "земля-воздух" для Украины.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $182 млн 295 тыс. 333 доллара США на закупку национальных передовых ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS)", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что комплексы будут производиться в штате Массачусетс, "с предполагаемой датой завершения 23 августа 2024 года".

Средства выделены в рамках реализуемой Вашингтоном так называемой "инициативы содействия безопасности Украины".

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Часть поставок по этому пакету может быть реализована через месяцы или даже годы, отмечали СМИ со ссылками на американских чиновников.

Источники утверждали, что данная партия помощи будет поставлена частными производителями, а не из запасов, имеющихся в распоряжении американской администрации. Пентагон обратился к промышленникам с просьбой разработать и ускорить производство для Украины систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, беспилотных летательных аппаратов, а также средств связи.

Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что при президенте Джо Байдене Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.

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