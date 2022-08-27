Омбудсмен ДНР сообщила о гибели американского наемника в боях в Донбассе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В боях в Донбассе погиб американец Алан Джошуа, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

В сообщении, распространённом в субботу пресс-службой омбудсмена, говорится, что военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали наемника в районе населенного пункта Егоровка. При убитом обнаружены документы на имя гражданина США Алана Джошуа, 1998 года рождения.

Сообщается, что в ДНР готовы передать тело миссии ООН.

"О готовности к передаче тела я также проинформировала представителей международных правозащитных организаций. В частности, главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер", - говорится в сообщении.

Ранее Newsweek со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США сообщал, что американский гражданин погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине.