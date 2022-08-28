В Нидерландах два человека погибли в результате наезда грузовика, съехавшего с дороги

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В деревне Ньив-Бейерланд в Нидерландах грузовик съехал с дороги и врезался в толпу отдыхающих людей, в результате чего два человека погибли. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные местной полиции.

Полицейские также сообщили о нескольких раненых. Водителя грузовика арестовали и доставили в полицейский участок. Эвакуатор, вызванный на место происшествия, вытащил машину обратно на дорогу.

На данный момент причины произошедшего выясняются.