Два американских военных корабля зашли в Тайваньский пролив

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, проходят через Тайваньский пролив, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Этот проход американских военных кораблей, отмечается в сообщениях, стал первым после визита на Тайвань 2-3 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало резкую негативную реакцию Китая и вылилось в рост напряженности в Тайваньском проливе.

В МИД КНР заявили, что визит стал грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Пекин пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.

Глава МИД КНР Ван И предупредил, что Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита Пелоси на остров для наращивания военного присутствия в регионе.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайванском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И журналистам по итогам визита Пелоси.

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил ранее в августе, что Китай рассматривает визиты американских официальных представителей на Тайвань и проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив как эскалацию Соединенными Штатами напряженности и попытки поддержать власти Тайбэя.

"Американская сторона сделала слишком много и зашла слишком далеко в этом регионе", - сказал Цинь Ган журналистам в ответ на вопрос о потенциальных проходах кораблей.

Дипломат добавил: "Я призываю наших американских коллег проявлять сдержанность, не делать ничего для эскалации напряженности. Если будут предприниматься какие-либо шаги, наносящие ущерб территориальной целостности и суверенитету Китая, Китай ответит".

Тем не менее, заместитель министра обороны США Колин Кол заявил ранее журналистам, что американские военные корабли продолжат совершать транзитные проходы через Тайваньский пролив и выполнять операции по обеспечению свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы будем продолжать поддерживать наших союзников и партнеров. Таким образом, даже когда Китай пытается как бы отказаться от статус-кво (в Тайваньском проливе - ИФ), наша политика заключается в сохранении статус-кво свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что, я думаю, предпочло бы большинство стран региона", - сказал Кол.