Минобороны РФ сообщило, что армия Украины за сутки дважды обстреляла территорию ЗАЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что вновь фиксируют обстрелы Запорожской атомной электростанции.

"За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твёрдые радиоактивные отходы", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в результате попадания снарядов на территорию АЭС осколками были задеты линии трубопроводов.

"В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других - напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", - сказал Конашенков

Он заявил, что обстрел украинской артиллерией атомной станции вёлся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

"В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём", - сообщил он