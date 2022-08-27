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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На Запорожской атомной электростанции радиационная обстановка в норме, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции", - отметил он.

Конашенков подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом.

Он также сообщил, что "тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет".

Минобороны Украина Запорожская АЭС
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