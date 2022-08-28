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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Власти Энергодара заявили о попытке поджога территории у ЗАЭС украинскими минами

Власти Энергодара заявили о попытке поджога территории у ЗАЭС украинскими минами
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории вблизи АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области осветительными минами для создания пожарной опасности, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"По прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде. Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-"камикадзе", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье власти Энергодара сообщали об атаке украинского дрона-камикадзе, который сбили над спецкорпусом АЭС.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 28 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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