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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие, охраняющие периметр АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сбили в воскресенье украинский беспилотник над спецкорпусом, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

"Его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС", - говорится в сообщении.

После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно сообщали об обстреле украинскими военными АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Хроника 24 февраля – 28 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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