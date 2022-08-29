Минобороны РФ заявило об ударах по пункту управления воздушного командования "Восток"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по пункту управления воздушного командования "Восток" близ Днепропетровска, а также складу с вооружением и боеприпасами в Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием "по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области".

В результате ликвидированы до 70 украинских военных и 14 специальных автомобилей, сказал Конашенков.

"Перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США в районе Новой Каховки Херсонской области", - заявил представитель министерства.

Он сообщил, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито шесть украинских беспилотников в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны РФ заявило, что украинские военные в воскресенье применили беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по Запорожской атомной электростанции.

"Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы", - сообщил Конашенков.

"Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - сказал Конашенков.

Он заявил, что не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар.

"За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", - сказал Конашенков.

По его словам, обстрелы велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области - на противоположном берегу Каховского водохранилища.

"В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены", - сказал Конашенков

"Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме", - сообщил представитель ведомства.

За сутки российскими военными сбиты два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка ДНР.

Как сообщил Конашенков, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления армии Украины в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

"Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в Донецкой народной республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области", - заявил Конашенков.