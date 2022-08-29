Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Вид на Пик Ленина Фото: Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Двое альпинистов, в том числе российский гражданин, погибли на высоте 6 тыс. метров в горах на юге Киргизии, отравившись угарным газом, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области республики.

"На высоте 6 100 метров на Пике Ленина в лагере альпинистов скончались 38-летний гражданин России и 41-летний гражданин Киргизии. Они спали в одной палатке, скончались от отравления угарным газом", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, инцидент произошел ночью 28 августа.

Возбуждено уголовное дело, ведутся работы по спуску тел альпинистов.

Пик Ленина находится на границе Киргизии и Таджикистана в горной системе Памира и является одной из высочайших вершин в Центральной Азии (7 134 метра).