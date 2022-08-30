Что случилось этой ночью: вторник, 30 августа

Жертвы протестов в Багдаде, обстрел Новой Каховки, победы Медведева и Хачанова на старте US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минимум 15 человек погибли в ходе беспорядков в Багдаде, ранены десятки. Протесты вызваны уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра. На фоне беспорядков он пообещал держать голодовку, "пока не прекратятся насилие и применение оружия".

- Новая Каховка осталась без воды и света после обстрелов ВСУ, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев. По его словам, "горит в районе ГЭС, горит в городе".

- США предлагают на время отключить все реакторы на Запорожской АЭС. Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в Вашингтоне считают это "наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действия в краткосрочной перспективе".

- Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Стефана Козлова в матче первого круга US Open - 6:2, 6:4, 6:0. Он, как и его соотечественник Карен Хачанов, вышел во второй круг турнира. Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Хэрриет Дарт в первом круге US Open.