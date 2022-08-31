Президент Таджикистана Рахмон соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнование родным и близким Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа, сообщает в среду пресс-служба главы таджикского государства.

"Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачёва. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба президента Таджикистана.

Горбачев скончался во вторник вечером после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.