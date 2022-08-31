Президент Таджикистана Рахмон соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнование родным и близким Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа, сообщает в среду пресс-служба главы таджикского государства.
"Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачёва. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба президента Таджикистана.
Горбачев скончался во вторник вечером после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.
Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, а в 1990-1991 годах - президента СССР.
Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.