Казахстан снимает ограничения на вывоз зерна и муки

В стране вместе с тем вводятся квоты на вывоз скота

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан принял решение о снятии ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, сообщается на сайте премьер-министра страны в четверг.

Соответствующее решение приняла в среду на заседании казахстанская межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК).

Согласно данным Минсельхоза, представленным на заседании МВК, в Казахстане ожидается "хороший урожай зерновых".

"В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной (...) было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, данное ограничение вводилось приказом Минсельхоза на период с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

В ходе заседания также было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота в Казахстане составляет 9,4 млн голов, в том числе - 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов.

"Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов баранчиков, или 10% от общего поголовья", - сообщается в пресс-релизе.

В Казахстане с 21 января по 21 июля текущего года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.