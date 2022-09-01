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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Эксперты МАГАТЭ должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Часть экспертов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, которые уехали с АЭС в Энергодаре, должны покинуть подконтрольную РФ территорию до 20:00. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Уже совсем (уехали - ИФ). Основная задача, чтобы миссия пересекла границу до 20:00 в Васильевке", - сказал он.

Васильевка находится вблизи линии соприкосновения, там организован пропускной пункт.

Часть миссии МАГАТЭ, оставшаяся на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области, состоит из 8-12 человек, сообщил глава администрации города.

Он уточнил, что их разместят в ведомственной гостинице АЭС в Энергодаре.

"Подготовили все мероприятия, связанные с обедом, завтраком и ужином, их размещением, обслуживающим персоналом. Все эти вопросы администрация взяла на себя", - добавил глава города.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС днем в четверг. Часть делегации, в том числе гендиректор Рафаэль Гросси, уже покинули город.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС
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