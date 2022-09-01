Молдавия закупит в госрезерв уголь на $1,8 млн в качестве альтернативы газу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Молдавии на заседании в четверг принял решение купить в государственный резерв более 3 тыс. тонн угля для обеспечения энергетической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства 35,7 млн леев ($1,8 млн по текущему курсу) для пополнения углем госрезервов. Агентство материальных резервов при МВД на эти деньги закупит 3,155 тыс. тонн угля, исходя из цены 11,2 тыс. леев (около $580) за тонну. Средства также предусмотрены на процедуру приема товара и хранение угля в октябре-декабре 2022 г", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование рассчитано по текущим ценам, в случае роста цен уголь будет закуплен в пределах выделенных средств.

Решение является частью мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса – использование угля как альтернативного источника отопления в случае ограничения поставок природного газа. Ранее правительство также выделило средства для закупки мазута. Предполагается, что в случае сохранения высоких цен на газ предстоящей зимой система централизованного отопления в Кишиневе будет переведена на альтернативные виды топлива.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на заседании правительства, что "Молдавия справится со всеми кризисами, с которыми столкнулась". По ее словам, правительство делает все возможное для преодоления кризисов.

"Впереди – осень решительных действий, которые позволят (. . .) пройти зиму. Подготовка к зиме осуществляется в ускоренном режиме. Как правительство мы продолжаем руководствоваться нашим базовым принципом - действия и солидарность", - сказала Гаврилица.

По ее словам, этой осенью учителям, медикам, госслужащим, пенсионерам, семьям с маленькими детьми увеличат зарплаты и пособия, которые помогут пройти зиму. Как и прошлой зимой, правительство будет компенсировать часть тарифов на тепло и газ.

"Для того, чтобы иметь деньги для противодействия кризисам нам нужен рост и здоровая экономика. Мы уже освободили экономику от различных схем и ввели в действие антикризисный план, который реализуется и сейчас", - заявила премьер.

Как сообщалось, президент Молдавии Майя Санду выразила опасения, что "Газпром" прекратит подачу газа республике. "Есть риск, что "Газпром" перекроет поставку газа. Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными", - сказала Санду. Она призвала население в этой ситуации максимально сократить потребление газа в предстоящий холодный период времени.

По словам президента, газ на рынке есть, но по очень высоким ценам, и очень сложно найти энергоресурсы по более низкой цене. "Правительство объявило о программе поддержки населения. Надеюсь, мы сможем помочь малоимущим, чтобы пережить этот сложный период", - сказала она.

Сообщалось также, что вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе обсудили вопросы поставок газа и проведения аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом". По словам Спыну, "Газпром" подтвердил объемы поставок газа Молдавии на сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября. Молдавия просит продления срока проведения аудита до 31 марта 2023 года.

Официальный курс на 1 сентября - 19,372 лея/$1.