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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

"О том, как будут выполняться наши условия", - ответил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, остаются ли условия российской стороны прежними.

"Безусловно. Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - добавил Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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