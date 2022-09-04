Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

"О том, как будут выполняться наши условия", - ответил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, остаются ли условия российской стороны прежними.

"Безусловно. Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - добавил Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.