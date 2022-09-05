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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Глава МИД Армении прибудет в Москву с рабочим визитом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Россию с рабочим визитом в понедельник, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

В армянском МИД отметили, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений.

Армения Россия Арарат Мирзоян Сергей Лавров
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