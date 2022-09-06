Боррель указал грузинскому премьеру на недостатки в области права в Грузии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, приветствуя усилия грузинских властей в свете европейской перспективы Грузии и стремления страны стать кандидатом на вступление в Евросоюз, указал на недостатки в освоении европейских ценностей.

"Мы обменялись нашими оценками в отношении тех сфер, которые вызывают беспокойство ЕС, таких как юридический сектор в Грузии, независимость институтов и СМИ. Это основные темы с точки зрения европейских ценностей и принципов. Мы ожидаем усилий Грузии для решения этих проблем", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник на пресс-конференции.

В Брюсселе заседал совет ассоциации Евросоюз-Грузия с участием грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, также выступившего на пресс-конференции.

Боррель уточнил, что это является задачей не только правительства, но и гражданского общества, и всех политических партий. Он призвал удвоить усилия на этих направлениях.

Глава европейской дипломатии также подчеркнул важность борьбы против поляризации в грузинском обществе, которую считает общенациональной задачей с участием всего политического спектра - всех политических партий, включая оппозиционные. "Когда я говорю о борьбе против поляризации, я имею в виду все эти полюсы. (...) Процесс вступления (в Евросоюз - ИФ) - это инклюзивный процесс, в котором должны участвовать все без исключения", - отметил Боррель.

Европейский совет 23 июня признал европейскую перспективу для Грузии, не предоставив ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"Европейский совет решил предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии и готов предоставить этот статус и Грузии, когда, по мнению Европейской комиссии, будут выполнены условия, указанные в поданной Грузией заявке на вступление", - говорилось в заключениях Евросовета, касающихся одобрения заявок этих трех стран на вступление в ЕС.

"Прогресс каждой страны на пути в ЕС будет зависеть от соблюдения ими Копенгагенских критериев и с учетом возможностей ЕС принимать новых членов", - отмечается в документе.

В соответствии с Копенгагенскими критериями, принятыми в 1993 году, государство должно соблюдать демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Кроме того, в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союзов.