Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Трасс заверила Зеленского, что будет поддерживать Украину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что Киев может рассчитывать на помощь Лондона, сообщает офис британского премьера.

"После вступления в должность премьер-министр Трасс впервые поговорила с президентом Зеленским; в ходе разговора она подтвердила украинскому лидеру, что он может рассчитывать на ее полную поддержку, и Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трасс "была рада принять приглашение" от Зеленского посетить Украину "в "ближайшее время".

Ранее во вторник королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал назначила Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство.

Лиз Трасс Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров

Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров

Контакты США и России по вопросу обмена заключенными продолжаются

В Белом доме подтвердили, что Байден против признания России страной-спонсором терроризма

В Белом доме подтвердили, что Байден против признания России страной-спонсором терроризма

Что произошло за день: вторник, 6 сентября

Сбор за шенген для россиян подорожает до 80 евро, срок выдачи может вырасти до 45 дней

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Комендант Бердянска в тяжелом состоянии попал в больницу после взрыва в центре города

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });