Трасс заверила Зеленского, что будет поддерживать Украину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что Киев может рассчитывать на помощь Лондона, сообщает офис британского премьера.

"После вступления в должность премьер-министр Трасс впервые поговорила с президентом Зеленским; в ходе разговора она подтвердила украинскому лидеру, что он может рассчитывать на ее полную поддержку, и Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трасс "была рада принять приглашение" от Зеленского посетить Украину "в "ближайшее время".

Ранее во вторник королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал назначила Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство.