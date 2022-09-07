В Узбекистане в ближайшее время пройдет саммит Россия-Китай-Монголия

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в Узбекистане запланирована его встреча с президентом Монголии, а также проведение трехстороннего саммита лидеров России, Китая и Монголии.

"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал президент РФ в среду на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который запланирован на 15-16 сентября в Самарканде.