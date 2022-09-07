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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Албания объявила о разрыве дипотношений с Ираном

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном и дала 24 часа на то, чтобы сотрудники иранского посольства покинули столицу страны Тирану, сообщает в среду "Аль-Арабийя".

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, которые приводит телеканал, "такое решение принято по результатам длительного расследования, в ходе которого выяснилось, что Тегеран стоит за серией кибератак на албанские общественные службы и учреждения".

"Такой радикальный ответ полностью соответствует серьезности кибератаки, которая угрожала параличом работы общественных служб, взломом государственных цифровых систем и кражей внутренних электронных данных, хранящихся в системе интранет (в отличие от интернета, это внутренняя частная сеть, принадлежащая, как правило, частному лицу, организации или крупному государственному ведомству - ИФ). Это могло породить хаос и отразиться на обеспечении безопасности страны", - сообщил Эди Рама.

Отношения между двумя странами осложнились в 2014 году, когда Албания приняла около 3 тыс. представителей оппозиционной иранской группировки "Моджахеддин-е хальк". Ранее в Албании заявляли о срыве якобы планировавшихся в Тегеране нескольких нападений на эту иранскую группировку.

Реакции от иранского посольства в Тиране пока не поступало.

Албания Иран
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