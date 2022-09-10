Премьер Албании сообщил о новой кибератаке на инфосистему управления страной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что страна вновь подверглась кибератаке, ответственность за которую он опять возложил на Иран.

"Совершено нападение на информационную систему управления страной, за ним стоят те же самые агрессоры", - приводит его слова сербский телерадиоканал РТС.

Рама отметил, что технические специалисты работают круглосуточно, чтобы цифровые системы стали непробиваемыми.

7 сентября Албания объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном, Тирана обвинила Тегеран в том, что именно он стоит за серией кибератак на албанские общественные службы и учреждения, совершенных в июле этого года. В минувший четверг сотрудники иранского посольства покинули Албанию.

Отношения между двумя странами осложнились в 2014 году, когда Албания приняла около 3 тыс. представителей оппозиционной иранской группировки "Моджахеддин-е хальк". Ранее в Албании заявляли о срыве якобы планировавшихся в Тегеране нескольких нападений на эту иранскую группировку.