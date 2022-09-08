Что случилось этой ночью: четверг, 8 сентября

Взрыв штаба движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе и презентация новой линейки iPhone 14 со спутниковыми SOS-оповещениями

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Как заявил член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, удары были нанесены по Мелитополю и Бердянску "после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ".

- Apple представила новую линейку iPhone 14. Главная особенность новинки - функция SOS-оповещения по спутниковой связи. Также в Apple обещают, что при низкой освещенности новые гаджеты будут снимать на 49% лучше.

- Эксперты ООН в ближайшие дни отправятся в Еленовку для расследования обстрела СИЗО 29 июля. В ООН настаивают, что миссия во главе с Алберту Дус Сантусом Крусом "должна иметь возможность работать без внешнего вмешательства, иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, локациям и уликам".

- Суд в Приморье отменил постановление о принудительном лечении шамана Александра Габышева. Адвокат Алексей Прянишников уточнил, что дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

- Джо Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз иностранного вмешательства в выборы. В письме на имя лидеров палат Конгресса президент США отметил "способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах или подрывать доверие общественности к ним".

- Арестован один из подозреваемых в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван. Жертвами нападения 4 сентября стали десять человек, причем девять из них принадлежали к одной общине канадских индейцев.