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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

GameStop стала партнером криптовалютной биржи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop Corp, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, отчиталась о росте убытка во втором финансовом квартале, однако ее акции подскочили почти на 12% после сообщения о партнерстве с криптовалютной биржей FTX.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составил $108,7 млн, или 36 центов в расчете на акцию, по сравнению с $61,6 млн, или 21 центом на акцию, за аналогичный период предыдущего года. GameStop получила убыток по итогам шестого квартала подряд.

Убыток без учета разовых факторов составил 35 центов на акцию, оказавшись лучше прогноза опрошенных FactSet аналитиков, предусматривавшего убыток в размере 42 центов.

Квартальная выручка GameStop сократилась до $1,13 млрд с $1,18 млрд годом ранее, недотянув до прогноза аналитиков ($1,27 млрд).

В отдельном пресс-релизе GameStop сообщила о заключении партнерского соглашения с криптовалютной биржей FTX US. Компании намерены сотрудничать в сфере "новой электронной торговли и инициатив в области онлайн-маркетинга", говорится в сообщении без указания дополнительных подробностей и финансовых деталей.

Акции GameStop взлетели в цене на 11,7% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании упала на треть, до $7,66 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 16,5%.

GameStop FTX
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