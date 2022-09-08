США поставили на Украину высокоточные снаряды Excalibur

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - США передали Украине свои наиболее точные артиллерийские снаряды Excalibur, о чем ранее американские власти не уведомляли. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении бюджетные документы.

Эти снаряды наводятся при помощи GPS, и разброс попаданий при стрельбе ими составляет 2 м. Дальность стрельбы – до 40,5 км. Снаряды применяются при ведении огня из 155-мм гаубиц.

Согласно документам, Пентагон потратит $92 млн из одобренных Конгрессом средств на приобретение снарядов Excalibur взамен тех, которые США отправили Киеву.

Bloomberg поясняет, что эти снаряды фигурируют в подписанном в мае президентом США Джо Байденом законе об ассигнованиях для Украины Additional Ukraine Supplemental act на сумму более чем $40 млрд. На долю Пентагона приходится не менее $20 млрд, в частности, $6 млрд на помощь Украине и $9 млрд на восполнение истраченных американских военных арсеналов.

Агентство отмечает, что кроме снарядов Excalibur, в бюджетных документах содержатся упоминания поставок Украине 155-мм снарядов, боеприпасов к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin и переносным зенитным ракетным комплексам Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые реактивные снаряды калибра 227 мм для них. Также в списках присутствуют автоматические станковые гранатомёты с ленточным питанием Mk 19, снайперские винтовки, оптические приборы для наблюдения и запчасти к Stinger.