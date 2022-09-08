Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Киев, причем о его визите до этого не сообщали, передает агентство Associated Press.

По данным AP, в ходе встреч с украинскими официальными лицами госсекретарь объявил о выделении Украине, а также 18 странам Европы военной помощи на $2 млрд для решения проблем, связанных с обеспечением их обороны.

Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на $675 млн, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.

В конце августа в Пентагоне сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на $13,5 млрд. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила $14 млрд.