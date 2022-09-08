Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reisalu).

"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза", - заявил министр в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

Накануне МИД Латвии сообщил, что запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней.