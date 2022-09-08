В подконтрольной РФ части Харьковской области заявили о сохранении контроля над Балаклеей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Населенные пункты Балаклея и Шевченково Харьковской области остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в администрации региона со ссылкой на данные председателя совета министров области Андрея Алексеенко.

"Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил", - приводятся в сообщении слова Алексеенко.

Отмечается, что сам Алексеенко продолжает работу в административном центре региона - городе Купянске.

"По всей линии соприкосновения продолжаются бои. Но в населенных пунктах населению продолжают оказывать гуманитарную помощь. Военно-гражданская администрация рекомендует семьям с детьми на время покинуть опасные районы", - добавили в администрации.

По данным местных властей, все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области на подконтрольной РФ территории продолжают работу. Оперативно восстановлено электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны ВСУ. Работает "скорая помощь" и другие социальные службы. Водоснабжение в Купянске не нарушено.

"Желающим покинуть опасные районы помогают с выездом, оказывают гуманитарную помощь. Никаких ограничений выезда нет", - подчеркнули в администрации.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Купянск стал административным центром этой территории.