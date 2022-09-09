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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Балаклеи под Харьковом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов о ходе военной спецоперации на Украине, в частности в районе Балаклеи под Харьковом.

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге Конашенкову (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков - ИФ)", - заявил Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с боевыми действиями, в частности, в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.

Ранее в администрации региона Харьковской области сообщили, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск.

"Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения Вооруженных сил", - сообщили в четверг агентству со ссылкой на данные председателя Совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 09 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Минобороны РФ Украина
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