Облегченный визовый режим между РФ и ЕС прекратит действовать с 12 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Решение Евросоюза приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме вступило в силу, однако действовать начнет с 12 сентября, сообщается в официальном журнале ЕС.

"Применение Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощенной выдаче виз гражданам Европейского Союза и РФ полностью приостанавливается в отношении граждан РФ с 12 сентября 2022 года", - говорится в публикации.

В документе подчеркивается, что решение вступает в силу со дня его принятия, то есть в пятницу. Но оно будет действовать с понедельника, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения - Россию.

Ранее в пятницу в Совете ЕС пояснили, что приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы, а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.

Со своей стороны, член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон заявила на пресс-конференции в Финляндии, что позднее в пятницу ЕК опубликует руководство по действиям в условиях нового визового режима с Россией. По ее словам, визу будет проще получить журналистам, а также по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам.

"В отношении остальных, кто прибывает по несущественным причинам, нам нужно будет проводить более тщательную оценку, которая займет время, этот процесс будет более затратным. В отношении выдачи таких виз нам следует быть гораздо более строгими", - сказала она.

В Брюсселе ранее сообщали, что для получения многократных виз потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".