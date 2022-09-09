Блинкен счел последний ответ Ирана на предложения ЕС шагом назад в переговорах по СВПД

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на достигнутый определенный прогресс в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, США в настоящий момент видят этот процесс отброшенным назад из-за позиции Ирана, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"В последние недели нам удалось продвинуться по ряду пунктов. Иран отказался от некоторых требований, которые не связаны с самим соглашением. Тем не менее, его последний ответ - это шаг назад", - сказал Блинкен в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, где находился с визитом в НАТО.

Отвечая на вопрос, он сообщил, что американская сторона ознакомилась с недавним ответом Тегерана на предложения Европейского союза.

"Конечно, мы не согласимся с соглашением, которое не учитывает наших пожеланий. Иран, в частности, добивается того, что не имеет никакого отношения к СВПД. Мы не подпишем соглашение, не отвечающее интересам нашей национальной безопасности. То, что мы наблюдаем сейчас, представляется шагом назад", - объяснил госсекретарь США.

Ядерная сделка по Ирану

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Ранее ЕС представил то, что высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, выполняющий роль посредника на этих переговорах, назвал "окончательным текстом" соглашения. Однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов. США также внесли свои собственные встречные предложения.

Боррель констатировал 5 сентября, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся. "Это скорее различные позиции. Тенденция тревожная. На кону процесс в целом. И если цель в том, чтобы быстро добиться согласия, я думаю, это не получится", - признал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.