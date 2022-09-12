В Израиле не ждут заключения сделки по СВПД до ноябрьских выборов в США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле не верят, что Иран и мировые державы смогут договориться по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе до промежуточных выборов в США в ноябре, заявил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник.

"Более того, если США не уступят требованиям Ирана, а Иран не уступит требованиям США, и МАГАТЭ не прекратит начатые расследования, возврата к соглашению не будет", - добавил он.

По его словам, Иран не намерен возвращаться к ядерному соглашению без дополнительных уступок со стороны Запада.

"Запад должен оказать на Иран давление, прежде чем он примет новую сделку, - считает собеседник издания. - Есть много вещей, которые можно сделать, чтобы заставить Иран понять, что время не на его стороне".

Переговоры по этому вопросами между Иерусалимом и Вашингтоном продолжаются.

"Нам удалось убедить американцев не идти на дополнительные уступки Ирану", - сказал чиновник. По его словам, США также обязались не давать Ирану никаких значимых гарантий того, что будущая администрация не выйдет из сделки, и не снимать все санкции, которых требует Иран.

Предполагается, что премьер-министр Яир Лапид обсудит иранский вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе визита в Берлин. Лапид уже говорил на заседании правительства, что одной из целей его визита является "координация позиций" по иранской ядерной проблеме.



Германия, Франция и Великобритания 10 сентября выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению ядерного соглашения и предупредили, что позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы сделки. Они предупредили, что Иран "продолжает наращивать свою ядерную программу, выходя за рамки любого правдоподобного оправдания ее гражданского характера". МИД Ирана назвалэто заявление "неконструктивным" и "достойным сожаления".

После выхода США из СВПД в 2018 году Тегеран начал постепенно отказываться от выполнения некоторых условий сделки. Сейчас Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют, но президент Джо Байден говорил о готовности его страны при определенных условиях вернуться к этим договоренностям .