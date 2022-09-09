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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Российские военные сообщили о ликвидации в Сирии лидера боевиков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лидер запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров был ликвидирован накануне в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб, сообщают российские военные.

"По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад" Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Егоров на брифинге в пятницу.

Кроме того, по его словам, уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки.

Накануне Егоров сообщал, что ВКС России уничтожили в четверг лагерь террористов "Джабхат Ан-Нусры" в районе Эш-Шейх-Юсеф в сирийской провинции Идлиб.

"В результате группового авиационного удара ликвидировано более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и порядка 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике", - сказал Егоров.

Он также отмечал, что, по поступившей в российский ЦПВС информации, боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" совместно с представителями организации "Белые каски" в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-эш-Шугур, Найраб и Эриха проводят съемку постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Сирия Идлиб
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