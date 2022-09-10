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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого американского спутника связи Galaxy 11, сообщили в субботу в Институте прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Как заявили в ИПМ РАН, "гражданскими оптическими средствами обнаружены и сопровождаются несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите".

Отмечается, что причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, но в институте предполагают, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.

США Galaxy 11 РАН
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