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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Хуснуллин заявил о начале выплат за утраченное жилье в ЛНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Жители Луганской народной республики начали получать компенсации за жилье, утраченное в результате боевых действий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Произведены первые выплаты жителям ЛНР. За утраченное в результате боевых действий жилье компенсацию получили 48 жителей Красного Луча и Перевальска", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что уже принято около 2,4 тыс. заявлений на компенсации за утрату жилья и имущества первой необходимости, "и они продолжают поступать".

"Основной поток обращений идет из Северодонецкой агломерации и Славяносербского района", - уточнил вице-премьер.

ЛНР Марат Хуснуллин
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