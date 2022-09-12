Благосостояние домохозяйств Канады во II квартале упало на рекордные 6,1%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Размер благосостояния домохозяйств Канады во втором квартале 2022 года сократился максимально за всю историю ведения расчетов – на 6,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это следует из данных статистического ведомства страны.

В количественном выражении падение благосостояния составило почти 1 трлн канадских долларов ($775 млрд). Снижение показателя было обеспечено главным образом падением цен на дома и спадом на фондовом рынке, отмечается в докладе статистического агентства.

Совокупная стоимость жилой недвижимости в Канаде в апреле-июне упала на $419 млрд, а финансовые активы обесценились за этот период на $531 млрд.

Отношение задолженности канадцев к их располагаемым доходам повысилось до 181,7% со 179,7% в первом квартале.

Давление на благосостояние канадцев, вероятнее всего, сохранится во втором полугодии текущего года, поскольку цены на недвижимость продолжают снижаться, а стоимость заимствования денежных средств, как ожидается, будет расти.

На прошлой неделе Банк Канады поднял ключевую ставку на 75 б.п., до 3,25% годовых. Эксперты ожидают, что регулятор на следующем заседании, которое состоится в октябре, повысит ставку еще на 50 б.п. Центробанк Канады сохранял ставку на минимальном уровне 0,25% до марта.

Между тем канадские компании во втором квартале смогли укрепить свои позиции благодаря росту цен на сырьевые товары. Корпоративный сектор Канады нарастил совокупную стоимость на $812 млрд по сравнению с предыдущим годом.