Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

МИД Абхазии объявил персоной нон-грата руководительницу программы продовольственной организации ООН

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата "за сбор разведданных" в республике, сообщил журналистам глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

По его словам, Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.

"По данным Службы госбезопасности Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике", - сказал Ардзинба.

Он отметил, что Лукас ранее работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси.

Ардзинба заявил, что действия Лукас рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности Абхазии.

"В связи с этим запрещена реализация проекта ООН вблизи российской военной базы", - отметил он.

По его словам, Лукас уже покинула территорию Абхазии.

Абхазия ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Баку опровергают потерю военного самолета на азербайджано-армянской границе

Армянские СМИ сообщают об обстреле ряда приграничных городов Азербайджаном

Apple выпустила iOS 16

Киев запросил у США дополнительные поставки вооружения

В Эдинбурге состоялась служба благодарности Елизавете II

В Эдинбурге состоялась служба благодарности Елизавете II

В Израиле заявили о создании Ираном в Сирии свыше 10 предприятий по производству ракет

В Германии заявили, что ей предстоит стать ведущей военной державой Европы

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов из России

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов из России

Крупнейшие музеи мира организуют выставки к 50-й годовщине смерти Пикассо

Крупнейшие музеи мира организуют выставки к 50-й годовщине смерти Пикассо

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });