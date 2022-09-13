МИД Абхазии объявил персоной нон-грата руководительницу программы продовольственной организации ООН

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата "за сбор разведданных" в республике, сообщил журналистам глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

По его словам, Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.

"По данным Службы госбезопасности Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике", - сказал Ардзинба.

Он отметил, что Лукас ранее работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси.

Ардзинба заявил, что действия Лукас рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности Абхазии.

"В связи с этим запрещена реализация проекта ООН вблизи российской военной базы", - отметил он.

По его словам, Лукас уже покинула территорию Абхазии.