В Киргизии возбудили два уголовных дела в отношении министра энергетики страны

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Киргизии возбудила два уголовных дела в отношении министра энергетики страны Доскула Бекмурзаева, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Генеральной прокуратурой Киргизии в отношении министра энергетики Доскула Бекмурзаева возбуждено два уголовных дела по фактам злоупотребления должностным положением", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2021-2022 годах министр энергетики, злоупотребляя своим служебным положением, направил сотрудников за счет государственного бюджета в служебные командировки в ОАЭ, Турцию, Узбекистан и Россию, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб.

Кроме того, Бекмурзаев при ремонте объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи", находящегося во временном пользовании ОАО "Электрические станции", причинил ущерб на более 15 млн сомов ($180 тыс.).