Honda задумалась о проведении IPO бизнеса по выпуску электромотоциклов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Японская Honda Motor рассматривает возможность вывода на открытый рынок бизнеса по производству электромотоциклов.

Компания считает, что это может ускорить продвижение на рынок этого вида транспортных средств, пишет The Wall Street Journal.

К 2025 году Honda планирует выпустить не менее 10 электрических моделей мотоциклов и достичь продаж в 3,5 млн в 2030 году. В результате доля электромотоциклов в общем производстве компании увеличится до 15% по сравнению с менее 1% в настоящее время.

Управляющий директор Honda Йошишиге Номура сказал, что компания рассматривает возможность выделения бизнеса по производству электромотоциклов и размещения части акций этого подразделения на фондовой бирже. Изучение плюсов и минусов такого шага находится на ранней стадии, добавил он.

Номура отметил, что Honda в данный момент не нуждается в привлечении внешнего финансирования для продвижения электрических мотоциклов.

Японская компания является крупнейшим в мире производителем мотоциклов по доле рынка. Этот бизнес остается прибыльным для компании, с маржой намного выше той, которую Honda зарабатывает на автомобилях, отмечает WSJ. На мотоциклы пришлась почти половина операционной прибыли компании в апреле-июне, когда продажи автомобилей пострадали из-за нехватки запчастей.

Harley-Davidson Inc., американский конкурент Honda, в декабре заявил о намерении провести размещение акций подразделения электромотоциклов LiveWire путем слияния со SPAC. Сделка, как ожидается, будет закрыта в этом месяце после отсрочки, вызванной нестабильной ситуацией на финрынках.