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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Баку опроверг сообщения об обстреле российских военных объектов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле российского военного объекта и автомобильной техники в Гегаркуникской области.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии военного объекта и автомобильной техники ВС России в Гегаркуникской области (Армении - ИФ), является ложной и не соответствует действительности", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что Ереван, распространяя подобную дезинформацию, "преследует цель вывести свои широкомасштабные провокации на границе с Азербайджаном на международный уровень".

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"Вновь заявляем, что азербайджанская армия принимает ответные меры только по легитимным военным целям ВС Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту российских пограничников.

"По состоянию на 15:00 (14:00 мск) обстановка на границе Армении и Азербайджана крайне напряженная. Со стороны ВС Азербайджана удары нанесены по транспортным средствам ФСБ России, осуществляющим гуманитарную миссию в зоне боевых действий", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

По его словам, с 13:00 вся линия границы от Сотка до Гориса - с востока до юга Армении, подвергается интенсивному ракетно-артиллерийскому обстрелу.

Азербайджан Армения Карабах
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